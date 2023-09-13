Hafter'in oğlu adaylığını açıkladı

Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Halife Hafter’in en büyük oğlu Sıddık Hafter, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyledi. Bununla birlikte Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkede seçimlerin ancak güvenlik istikrarının sağlanması ve yeni bir hükümetin kurulmasıyla gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

79 yaşındaki babasının aksine asker olmayan Sıddık Hafter, babasının devlet başkanlığı yarışına ilişkin adaylığının belirsiz olmasına karşın sosyal medya aracılığıyla kamuoyundaki imajını güçlendirdi.

43 yaşındaki Sıddık Hafter bir röportajında ailesinin ülkedeki rolünü savundu ve kendisini Libya’nın genç neslini temsil eden biri olarak sunmaya çalıştı.

Şarku’l Avsat’ın Reuters haber ajansından aktardığı habere göre Paris’te yaptığı konuşmada Sıddık Hafter, “Libyalılar arasındaki uçurumu olumlu bir şekilde iyileştirme ve Libya halkının tüm üyeleri arasında ulusal uzlaşma ilkesini pekiştirme yeteneğine sahip olduğumuza inanıyorum. Bu rol, ailemin medeni açıdan vatanı savunmak için yaptığı işin temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Gelecekte herhangi bir başkanlık seçimine katılıp katılmayacağı sorulduğunda, her şeyin o zamanın koşullarına bağlı olduğunu söyledi ancak aday olması halinde tüm Libyalıları temsil edeceğini açıkça belirtti.

Ayrıca “Başkanlık adaylığıma gelince, Libya halkı bunun olumlu bir katkı olacağını düşünüyor. Mevcut sahneyi olumlu ve etkili bir şekilde değiştirme yeteneğim var. İmkanlarımızın olduğu here pozisyonda, Libya halkına her pozisyonda yardım etmeye hazırım. Amacımız Libyalılara hizmet etmek ve ülkemizi olması gerektiği gibi güzel bir imajla göstermektir” ifadelerini kullandı.

Tobruk merkezli Libya Temsilciler Meclisi, ülkenin uluslararası alanda tanınan Trablus’taki Abdülhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti’ni, ulusal seçim yapma girişiminin başarısız olmasının ardından 2021’in başından bu yana gayrimeşru ilan etti.

Sıddık mevcut hükümetle ‘kişisel’ bir sorunu olmadığını ancak seçimlere hazırlanma görevini açıkça üstlenecek yeni bir teknokrat hükümeti kurulması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca “Şu anda mevcut hükümetten gördüklerimize göre, ne yazık ki bu hükümet seçimlere hazırlık görevini yerine getirmekte başarısız olduğunu kanıtladı. Kendisine verilen görevlerin dışında başka görevler de yapmaya başladı ve bu hükümet altında seçim yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Parlamentonun onayını bekleyen mevcut seçim yasalarına karşı çıkmadığını da sözlerine ekledi.

Sıddık Hafter “Şu anda mevcut olan seçim yasası, eğer tüm Libyalıların memnuniyetine ve mutabakatına dayanıyorsa, o zaman bizim için kabul edilebilir olur” dedi.

Libya’daki çözülmemiş anlaşmazlığın tehlikeleri, geçtiğimiz ay Trablus’ta silahlı grupların çatışması ve son yılların en kötü çatışmasında 55 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla gün yüzüne çıktı.

Hafter’in oğlu Sıddık, ülke genelinde güvenlik durumu istikrara kavuşmadan seçim yapılamayacağını söyledi.

Ayrıca “Güvenlik istikrarının olmadığı hiçbir seçim özgür ve adil olmayacaktır” ifadelerini sözlerine ekledi.

Hafter'in Halid, Saddam, Akabe, Sıddık, El-Muntasir ve Asma adlarında altı oğlu varken, LUO Komutanına yakın kaynaklar, sağlığının ve yaşının ileri olmasının, oğlu Saddam'a neredeyse tam bir özgürlükle siyasi dosyayı yönetmek de dahil olmak üzere daha geniş yetkiler vermesine sebep olduğunu söylüyorlar. Saddam’ın asker olmasına karşın Sıddık Hafter’in sivil olması siyaset sahnesinde onu daha avantajlı kılıyor.