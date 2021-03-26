Hafter'i eleştirdikten sonra öldürülen aktivistin kızı kaçırıldı

Bingazi şehrinde bir emniyet yetkilisinden alınan bilgiye göre, hukukçu aktivist Hanen el-Berasi'nin kızı Hanin el-Abdeli, Dubai Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce önce saldırıya uğradı sonra da kaçırıldı. Hanin el-Abdeli saldırıda yaralandı.

Hanen Berasi suikastı

Libyalı kadın hukukçu ve aktivist Hanen Berasi, Hafter'in kontrolündeki bölgelerdeki yolsuzlukları sosyal medyada gündeme getirmesiyle tanınıyordu.

47 yaşındaki Berasi, geçen yıl paylaştığı bir videoda Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in general rütbesi almasını eleştirmiş ve "genç yaşında nasıl birden yüzbaşılıktan generalliğe yükseldiğini anlamadığını" ifade etmişti.

Berasi, videoyu sosyal medyada yayımlamasının üzerinden 24 saat geçmeden 10 Kasım 2020'de, Bingazi şehir merkezinde 3 araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Berasi, suikasta uğramadan kısa süre önce de Hafter'in sözde İçişleri Bakanı'nı eleştirerek, bu kişiye bağlı silahlı grupların kızını öldürme girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.