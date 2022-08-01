Halid el-Mişri 5. kez Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçildi

Libya Devlet Yüksek Konseyinde yapılan oylamada Halid el-Mişri beşinci kez başkanlığa seçildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyinin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, oylamaya 135 vekilden 118'inin katıldığı ve Mişri 65 oy alırken, rakibi Acili Ebu Sidil’in 53 oy aldığı ifade edildi.

İlk olarak Nisan 2018'de Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçilen Mişri, 2019'da ikinci, 2020'de üçüncü ve 2021’de dördüncü defa bu göreve getirilmişti.