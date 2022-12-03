Halkı aşıya teşvik etmek isteyen Uganda koronavirüs tedbirlerini geri getirdi
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, kişilerin devlet dairelerine girişinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğuna dair belge göstermesinin zorunlu olduğunu söyledi.
Afrika 03.12.2022, 11:29
Museveni, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, "Devlet daireleri, bakanlık binaları ve hükümete bağlı kurumlara girişte Kovid-19 aşısı belgesi talep edilecek" dedi.
Alınan kararla ülkede aşıyı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Museveni, "Kovid-19 hala bizimle olduğu için sizi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Museveni, aşı belgesi olmayanların ise son 24 saat içinde yapılmış Kovid-19 testi göstermek zorunda olduğunu ifade etti.
Ülkede dini törenler, yerel konsey toplantıları ve diğer sosyal faaliyetlere girişte de aşı belgesi gösterme zorunluluğu getirildi.
Şimdiye kadar yaklaşık 49 milyon doz Kovid-19 aşısı alan Uganda'da bunun 26 milyon dozu uygulandı.
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