Halkı aşıya teşvik etmek isteyen Uganda koronavirüs tedbirlerini geri getirdi

Museveni, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, "Devlet daireleri, bakanlık binaları ve hükümete bağlı kurumlara girişte Kovid-19 aşısı belgesi talep edilecek" dedi.

Alınan kararla ülkede aşıyı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Museveni, "Kovid-19 hala bizimle olduğu için sizi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Museveni, aşı belgesi olmayanların ise son 24 saat içinde yapılmış Kovid-19 testi göstermek zorunda olduğunu ifade etti.

Ülkede dini törenler, yerel konsey toplantıları ve diğer sosyal faaliyetlere girişte de aşı belgesi gösterme zorunluluğu getirildi.

Şimdiye kadar yaklaşık 49 milyon doz Kovid-19 aşısı alan Uganda'da bunun 26 milyon dozu uygulandı.