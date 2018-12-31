Hartum'da polis öfkeli kalabalığı ateş açarak dağıttı

Sudan'ın başkenti Hartum'da gösterilerin yapıldığı başkentin merkezindeki çarşı ve dükkanların yoğun olduğu Suk el-Arabi bölgesinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Aynı saatlerde doktorlar ve eczacıların ardından avukatlar da bugün itibarıyla grev kararı aldıklarını duyurdu.

Göstericiler 19 Aralık'tan bu yana ikinci kez caddeleri doldurdu

Sudan'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasını isteyen göstericiler, bağımsız meslek örgütlerinin çağrısıyla protestoların başladığı 19 Aralık'tan bu yana ikinci kez kalabalıklar halinde caddeleri doldurdu.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve muhalif partiler de daha önce yaptıkları açıklamalarla gösterilere katılacaklarını duyurmuştu.

Protestocular kışlaya yürüdü

Şehir merkezindeki Sıyniyye el-Kandul Meydanı'nda toplanan grubun, burada bulunan kışlaya yönelmesi üzerine tansiyon yükseldi. Polis göstericileri ateş açarak dağıttı. Müdahale sırasında bazı göstericiler yaralandı.

Polis, resmi kurumların çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Otobüs duraklarında sivil polisler

Sivil giyimli güvenlik güçlerinin bulunduğu araçların, başkentteki otobüs duraklarının ve ulaşım merkezlerinin olduğu bölgelerde konuşlandığı görüldü.

Bölgedeki en büyük çarşı Suk el-Arabi esnafı ve yakınındaki büyük alışveriş merkezleri olaylar öncesinde kepenk kapatmıştı.

Başkent Hartum'da yarın yeni yıl ve Bağımsızlık Günü olması sebebiyle gece saatlerinde geniş katılımlı gösteriler düzenlenebileceği belirtiliyor.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana kötüleşen hayat şartları ve ekonomik krizin protesto edildiği gösteriler düzenleniyor. Uluslararası Af Örgütü, Afrika ülkesi Sudan'da ekonomideki kötü gidişatı protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde en az 37 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Hükümet ise şu ana kadar 2'si güvenlik görevlisi 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 219'u güvenlik görevlisi 406 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA