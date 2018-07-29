Hedasi Barajı'nın ilk cinayeti işlendi

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Etiyopya'da, başkent Addis Ababa'nın Meskel Meydanı'nda park halindeki aracında ölü bulunan Hedasi Barajı'nın başmühendisi Simegnew Bekele, için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı.

Etiyopya'nın batısında yer alan ve bölge ülkeleri arasında tartışmalara yol açan Hedasi Barajı'nın başmühendisi Simegnew Bekele aracında geçtiğimiz hafta ölü bulunmuştu.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nı yıllık 55,5 milyar metreküp olan ülkenin tek su kaynağı durumundaki Nil sularındaki payına muhtemel olumsuz etkilerinden dolayı endişe ediyor. Etiyopya tarafı ise barajın özellikle enerji alanında getirisi olacağını, Sudan ve Mısır gibi ülkeler için herhangi bir zarar teşkil etmeyeceğini savunuyor.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan birini teşkil eden Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar yaşanmıştı. Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakereler sonucu 6 Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalandığı bildirilmiş, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmemişti.

Mısır, Etiyopya ve Sudan, ayrıca, 20 Eylül 2016'da Hedasi Barajı projesinde "hidroelektrik üretim sistemi, modelleme, su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

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