Her sene binlerce insan kuduz nedeniyle ölüyor

Afrika'da her yıl kuduz nedeniyle en az 20 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, Afrika kıtasında her yıl 20 binden fazla kişi başta köpek olmak üzere çeşitli hayvanların ısırması sonucu kuduz virüsü kaparak hayatını kaybediyor. Söz konusu ölümlerin hayvanlara kuduz aşısı yapılmaması nedeniyle yaşandığı biliniyor.

Kuduz nedeniyle en çok ölüm Kenya'da

Kıtada kuduz nedeniyle en çok ölüm Kenya'da görülürken, ülkenin kırsal bölgelerinde yaşayan halk, kuduz riskine rağmen güvenlik nedeniyle köpek besliyor.

Kuduzla mücadele kapsamında dünya genelinde 8,6 milyar dolar harcama yapıldı

DSÖ, kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında kıtada her yıl aşı kampanyası düzenliyor ve kuduzla mücadele kapsamında dünya genelinde şu ana kadar 8,6 milyar dolar civarında harcama yapıldığı belirtiliyor.

DSÖ'nün hedefi ise, kuduz nedeniyle meydana gelen ölümleri 2030'a kadar ortadan kaldırmak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 11:43