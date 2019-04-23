Hiç kimse mutlu değil, ne Zimbabve'nin beyaz çiftçileri ne yerli halkı

Zimbabve'nin, 19 yıl önce başlatılan Arazi Reformu Programı sırasında çiftliklerini kaybeden beyaz çiftçilere tazminat ödeme kararı hükümetin başına bela oldu.

Maliye bakanı Mthuli Ncube, çiftçilere tazminat ödemek için 53 milyon Zimbabwe RTG doları (18 milyon dolar) ayırdığını, ancak 30 milyar dolarlık tam tazminat paketinin henüz harekete geçirilmediğini söyledi.

2000 yılı Kasım ayında, yaklaşık 40 yıllık iktidardan sonra görevden alınan cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin çok eleştirilen Toprak Reformu Programı sırasında tahminen 4 bin çiftçi tahliye edildi.

Başkan Emmerson Mnangagwa hükümeti, bazı üst düzey kamu görevlileri ve seçilmiş devlet kurumlarına yaptırım uygulanmasına neden olan toprak reformu programından sonra kötüye giden Batılı ülkelerle samimi ilişkilerini yeniden kurmak için çekişmeli toprak sorununu çözmeyi umuyor.

Beyaz çiftçiler tazminatı kabul etmiyor

Ancak beyaz çiftçiler, toprak sorununu çözmenin daha iyi bir yolu olması gerektiğini savundukları için hükümetle bir anlaşma yapmamakla tehdit ediyorlar. Söz konusu sorunlardan biri, beyaz çiftçilerden bazıları, çiftlik arazilerini bağımsızlıktan sonra yerel toprak sahiplerinden adil şekilde ele geçirdiklerini iddia ediyor.

Ticari Çiftçiler Birliği direktörü Ben Purcel Gilpin, “Bununla ilgili bir yol bulmamız gerekiyor” dedi. “Örneğin, Matebeleland'da, kayıtlar devlet tarafından mülkleri edinilen önemli sayıda çiftçinin aslında bu çiftlikleri bağımsızlıktan sonra satın aldığını ve birçoğunun devletle ilgisi olmayan tapu belgelerine sahip olduğunu gösteriyor.” dedi.

Zaten Zimbabveli'lerden çalınan topraklar için tazminat ödenmesi kabul edilemez

Zimbabve'nin bilgi bakan yardımcısı Mutodi, beyaz çiftçilerin topraklarla ilgili tazminat talebinde bulunmalarının “kabul edilemez” olduğunu söyledi, çünkü tarihsel olarak toprakların Zimbabve'lilerden çalındığını söyledi.

“Onlara bu tapuları veren her kimse atalarımızdan topraklarımızı çalmıştı. Bu bizim toprağımız ve bizim topraklarımız olarak kalacak ”dedi. “Kurtuluş mücadelesinde savaşmamızın bütün nedeni, beyaz yerleşimciler tarafından el konulan toprağımızın mülkünü yeniden kazanmaktı.”

Güney Afrika muhalefet partisi EFF'nin lideri Julius Malema, Johannesburg'daki gazetecilere bu ayın başlarında Mnangagwa'nın “devrim mücadelesinin kazanımlarını tersine çeviren” bir “sığınak” olduğunu ve eski beyaz çiftçilerin tazminat hak etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa hükümeti, beyaz çiftçilere tazminat ödemesini Batı ile ilişkileri düzeltmenin anahtarı olarak görüyor ve bu yılki bütçesinde bu yılki bütçesinde 20 milyon ABD doları ayırdı. Yirmi yıl önce eski cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin hükümeti, 4 bin 500 beyaz çiftçinin tahliyesini gerçekleştirdi ve sömürge dönemindeki dengesizliklerin giderildiğini savunarak araziyi yaklaşık 300 bin yerli aileye yeniden dağıttı.

Güney Afrika'nın Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) lideri Julius Malema, yaklaşık yirmi yıl önce eski cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin toprak reformu altında topraklarını kaybeden beyaz çiftçilere tazminat ödemeyi planladıkları için Zimbabve Başkanı Emmerson Mnangagwa'yı sert dille eleştiriyor.

EFF partisinin genel merkezindeki basına hitap eden Malema, Mnangagwa'yı, "devrimin kazanımlarını tersine çevirerek" beyazın çıkarlarına aykırı davranmakla suçladı. Vatandaşların sağlık, uygun eğitim ve altyapı gibi temel ihtiyaçlarının ihmal edildiğine dikkat çekti.

EFF lideri ayrıca Mnangagwa'nın selefi Robert Mugabe'den daha kötü olduğunu söyledi .

Hükümet, topraklarını kaybeden eski beyaz çiftçileri kayıt altına almaya başladı

Başkan Emmerson Mnangagwa hükümeti, kaotik - yeniden arazi dağıtma çalışmaları- kapsamında topraklarını kaybeden eski beyaz çiftçileri kayıt altına almaya başladı.

Pazar günü yapılan bir bildiride, Arazi Bakanlığı, geçici avans ödemelerini almak isteyen eski beyaz çiftlik sahiplerini tespit edip tescil ettirdiğini belirtti. İfadeye göre yapılan plan, “sıkıntıda” olanları hedefliyor.

Program, açıklamaya göre eski çiftlik sahiplerini temsil eden Ticari Çiftçiler Birliği (CFU) ve Tazminat Yönlendirme Komitesi (CSS) tarafından koordine ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 17:53