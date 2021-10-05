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Hücre evine baskın: 4 terörist öldürüldü

Sudan'da güvenlik güçleri tarafından bir hücre evine düzenlenen baskında 6 örgüt mensubundan 4'ünün öldürüldüğü, 2'sinin ağır yaralı ele geçirildiği bildirildi. Çatışmada ayrıca bir askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Afrika 05.10.2021, 16:15
Hücre evine baskın: 4 terörist öldürüldü

Başkent Hartum’da teröristlerin karargah olarak kullandığı bir hücre evine dün düzenlenen operasyonda, bir askerin hayatını kaybettiği, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, asker, polis ve istihbarat mensuplarından oluşan ortak gücü, teröristleri etkisiz hale getirmedeki başarısından dolayı tebrik etti.

Burhan, Hartum’un güneyindeki Cebre bölgesinde güvenlik güçlerinin bir hücre evine yaptığı baskında biri Sudanlı 6 örgüt mensubundan 4’ünün öldürüldüğünü, 2’sinin ağır yaralı ele geçirildiğini ifade etti.

Burhan, Özel Kuvvetlere bağlı Astsubay Muhammed Ömer Eş-Şami’nin de çatışmada yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Sudan polisinin 28 Eylül'de Hartum'un güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonunda, farklı uyruklardan DEAŞ üyesi 11 yabancı teröristin yakalandığı, çıkan çatışmada 5 polisin öldüğü açıklanmıştı.

AA

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#sudan #baskın
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