Hücre evine baskın: 4 terörist öldürüldü
Sudan'da güvenlik güçleri tarafından bir hücre evine düzenlenen baskında 6 örgüt mensubundan 4'ünün öldürüldüğü, 2'sinin ağır yaralı ele geçirildiği bildirildi. Çatışmada ayrıca bir askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Başkent Hartum’da teröristlerin karargah olarak kullandığı bir hücre evine dün düzenlenen operasyonda, bir askerin hayatını kaybettiği, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, asker, polis ve istihbarat mensuplarından oluşan ortak gücü, teröristleri etkisiz hale getirmedeki başarısından dolayı tebrik etti.
Burhan, Hartum’un güneyindeki Cebre bölgesinde güvenlik güçlerinin bir hücre evine yaptığı baskında biri Sudanlı 6 örgüt mensubundan 4’ünün öldürüldüğünü, 2’sinin ağır yaralı ele geçirildiğini ifade etti.
Burhan, Özel Kuvvetlere bağlı Astsubay Muhammed Ömer Eş-Şami’nin de çatışmada yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Sudan polisinin 28 Eylül'de Hartum'un güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonunda, farklı uyruklardan DEAŞ üyesi 11 yabancı teröristin yakalandığı, çıkan çatışmada 5 polisin öldüğü açıklanmıştı.
AA