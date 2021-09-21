'Hükümet seçimlere kadar görevinin başında'

Resmi ziyaret için Fas'ta bulunan Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, başkent Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih başkanlığındaki Temsilciler Meclisinin (TM) "hükümetten güvenoyunu çekme" adımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mişri, "Böyle bir şey yok. Hükümet, 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimlere kadar görevine devam edecek. Hedef, seçimlerin yapılması ve biz de bu hedeften saptıracak herhangi bir meseleye gereğinden fazla önem veremeyiz." dedi.

Fas Dışişleri Bakanı Burita da Libya'daki kurumların istikrara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Burita, "Libya'da seçimlerin yapılması bir zorunluluk halini almıştır. Krizden çıkışın yolu, seçimlerin zamanında yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli TM, bugün düzenlediği oturumda oy çokluğuyla UBH'den güvenoyunun geri çekildiğini iddia etmişti.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetten güvenoyunun çekilmesi kararının oturuma katılan 113 milletvekilinden 89'unun "evet" oyuyla onaylandığını ileri sürmüştü.

TM'nin hükümetten güvenoyunu çekmeyi görüşmesi için bir diğer yasama organı olan DYK'nin de onayını alması gerekiyor.