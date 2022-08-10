Hükümetin İsrail saldırılarına tepkisiz kaldığı Fas'ta halk sokağa indi

Fas ile İsrail arasında normalleşme sürecinde iş birliği ilerledikçe halk, söz konusu girişimleri eleştiriyor.

Fas'ta halk, hükümetin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dair açıklamasına tepki gösterdi.

Fas'ın batısında bulunan Kazablanka'da pazar günü toplanan halk, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmesinin yanı sıra Fas hükümetinin olaya ilişkin 'tarafsız' açıklamalarına tepki göstererek "tatan haini yöneticiler" sloganı attı.

Filistin destekçisi aktivist Muhammed el Avfi, "Siyonistlerin Gazze'deki savaş suçlarını kınıyor ve Fas hükümetine işgalciyi teşvik eden normalleşme anlaşmasını iptal etme çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerden yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ndeki durumun endişeyle takip edildiği belirtilmiş, daha fazla gerilime mahal vermemesi amacıyla çatışmaların önlenmesi ve sükunetin korunması talep edilmişti.

Fas'ın İsrail'in saldırılarını kınayan bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti.

ABD öncülüğünde 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları kapsamında Fas ile İsrail'in normalleşme girişimlerine yelken açtığı ve bu kapsamda çeşitli alanlarda bir dizi iş birliği sağladığı biliniyor.

İsrail'i "işgalci" olarak nitelendiren Fas halkından bir kesim ise bu normalleşme girişimlerini reddediyor.

İsrail güçlerinin Mayıs 2021 tarihinde Gazze'ye yönelik saldırılarında Fas uyruklu 4 çocuğun yaşamını yitirdiği biliniyordu.

Faslılar geçtiğimiz aylarda İsrailli yetkililerin ülkeye yaptıkları ziyaretlere karşı gösteriler düzenleyerek İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'yi "terörizmin baş sorumlusu, Siyonist ordusunun genelkurmay başkanı" olarak adlandırmıştı.

Mepa News