Husiler: Yemen'de kalıcı ateşkes için çalışıyoruz

Husilerin müzakere heyeti başkanı ve sözcüsü Muhammed Abdusselam, Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Gerek sükunetin gerekse kalıcı ateşkesin sağlanması yoluyla Yemen'de net bir aşamaya geçmek için çalışıyoruz. Umman arabulucusuna bakış açımızı sunduk." ifadesini kullandı.

Abdusselam, Yemen'de krizin çözümü için memur maaşlarının hükümetin kontrolündeki petrol ve gaz gelirlerinden ödenmesi, havaalanlarının, limanların ve yolların açılması, tutukluların serbest bırakılması ve insani sorunların tümüyle ele alınmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Abdusselam ayrıca Yemen'deki insani krize en kısa sürede son verilmesi ve bu sorunlara bir çözüm bulunmasını istedi.

Yemen hükümetinden Husilerin açıklamasına ilişkin henüz yanıt gelmedi.

Umman, Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasındaki ateşkesin yenilenmesi ve krize çözüm bulunması amacıyla arabuluculuk çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda, Umman'dan bir heyet, geçen hafta Sana'da Husi yetkililerle görüşmüştü.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.

Umman heyeti, Yemen krizine çözüm bulma ve ateşkesin yenilenmesi kapsamında 21 Aralık 2022'de geldiği Sana'da Husi yetkililerle görüşmüştü.