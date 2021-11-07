İade iddialarını yalanladı

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, 1988'de Londra'dan New York'a sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait bir yolcu uçağına düzenlenen ve "Lockerbie faciası" olarak bilinen terör saldırısından sorumlu tutulan Libyalının ABD'ye iade edilmesini istediği yönündeki iddiaları reddetti.

Başkanlık Konseyinin Menguş hakkında verdiği uzaklaştırma kararının ardından Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabında konuya dair açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Bakan'ın 4 Kasım’da BBC'ye verdiği röportajda, 2017 yılında Libya asıllı bir İngiliz vatandaşının suçlandığı Manchester Arena saldırısı ve Lockerbie patlamasındaki kurbanlarla ilgili bir soruyu yanıtladığı ve konunun iki ülke yargı kurumlarının sorumluluğunda olduğunu söylediği belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Menguş, Libya vatandaşı Ebu Acile Mesud hakkında kendisine yöneltilen iddiaları kesin bir dille yalanlıyor." ifadelerine yer verildi.

Başkanlık Konseyince 6 Kasım akşamı yayımlanan resmi kararda, Dışişleri Bakanı Menguş’un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Kararda, Menguş'un, "Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde, dış politika konularında Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ederek idari kuralları çiğnemesi" nedeniyle uzaklaştırıldığı ifade edilmişti.

Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan kararda, söz konusu soruşturma tamamlanana kadar Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedilmişti.

Libya hükümeti ise Başkanlık Konseyinin Dışişleri Bakanı Menguş hakkında verdiği uzaklaştırma kararını reddetmişti.

Libya Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, hükümet üyelerini atama ve görevden alma kararının Başkanlık Konseyinin yetkisinde olmadığına işaret edilirken, Bakan Menguş'tan "görevine aynı şekilde devam etmesi" istenmişti.

Lockerbie davası

﻿Menguş, 4 Kasım’da İngiltere merkezli televizyon kanalı BBC'ye verdiği röportajda, Libya hükümetinin "Lockerbie" davası konusunda ABD ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanı ﻿Menguş'un açıklaması, davada suçlu görülen Libya vatandaşı Ebu Acile Mesud'un ABD'ye iadesini kabul ettiği şeklinde yorumlanarak, Libya kamuoyunda tepki çekmişti.

21 Aralık 1988'de meydana gelen ve "Lockerbie faciası" olarak bilinen terör olayında, Londra'dan New York'a sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait bir yolcu uçağı içindeki bombanın patlatılmasıyla İskoçya'nın güneyindeki Lockerbie kasabasına düşmüş, uçaktaki yolcuların tümü dahil 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Hâlâ Trablus'ta tutuklu bulunan ve Lockerbie davası kapsamında uçağa bombayı yerleştiren kişi olarak suçlanan Libya vatandaşı Ebu Acile Mesud'un ABD tarafından iadesi isteniyor.