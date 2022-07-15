İbrahim Cemal Kissali, Cezayir'in yeni Maliye Bakanı oldu
Cezayir'de Maliye Bakanlığı’na İbrahim Cemal Kissali atandı.
Afrika 15.07.2022, 01:33
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri İbrahim Cemal Kissali’yi Maliye Bakanlığı’na atadı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un anayasa çerçevesinde Kissali’yi Maliye Bakanı olarak atadığı belirtildi.
Açıklamada, bir ay önce Abdurrahman Raviye’den boşalan koltuğa bakanlığın işlerini yürütmekle görevlendirilen Kissali’nin asaleten atandığı vurgulandı.
Cezayir'de Maliye Bakanı Raviye, göreve geldikten yaklaşık 4 ay sonra Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından 14 Haziran’da görevinden alınmıştı.
Kaynak: AA
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