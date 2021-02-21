Libya'da Fethi Başağa'nın konvoyuna saldırı yapıldığı iddia ediliyor

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Fethi Başağa'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Libya'da Fethi Başağa'nın konvoyuna saldırı yapıldığı iddia ediliyor

Basında yer alan haberlerde, Fethi Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı kaydedildi.

Öte yandan AA muhabirinin Canzur bölgesi sakinlerinden aldığı bilgiler, bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğunu doğruladı.

Bakan Başağa'nın konutu, Canzur'da Trablus sahil kesiminde bulunuyor.

AA

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