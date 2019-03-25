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Idai kasırgasının vurduğu Afrika'ya İHH'dan yardım eli

İHH İnsani Yardım Vakfı, Idai kasırgası nedeniyle zor günler geçiren Güneydoğu Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik, Zimbabve'de acil yardım çalışması kapsamında, 8 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Idai kasırgasının vurduğu Afrika'ya İHH'dan yardım eli

İHH İnsani Yardım Vakfı, Idai kasırgası nedeniyle zor günler geçiren Güneydoğu Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik, Zimbabve'de acil yardım çalışması kapsamında, 8 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdı.

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