İDDEF'ten Burkina Faso'ya eğitim

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarına 2011 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde devam ettiği Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da yeni inşa ettiği külliye, yetimhane, mescit, su kuyusu ve 3 medresenin açılışını yaptı. Türkiye’den gelen 37 kişilik heyet başkent Vagadugu ile birlikte Markoussi, Yagma, Somassin, Bousse, Vousnango, Rahmetullah ve Sabse bölgelerinde düzenlenen program ve toplu açılış törenine katıldı.

Eğitim seferberliği içinde tarihi açılış merasimlerine ev sahipliği yapan Burkina Faso’daki programın ilki başkent Vagadugu’da düzenlendi. İDDEF’in eğitim ve kalkınma alanında attığı adımlarla 10 yılda ülkede neler yaptığı, 27 bölgede devam eden “Örnek Köy” projesi ve açılışları yapılacak külliye, medrese, mescit, su kuyusu ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İDDEF yetkilileri ve misafirlerden oluşan heyet toplantının ardından Markoussi, Yagma ve Somassin karyelerinde hizmete alınan projelerin açılışı için düzenlenen törene katılım sağladı. Markoussi karyesinde Osmanlı Hanımlar Mescidi kompleksinde Huzurhane Medresesi, Yagma karyesinde Mahmud Efendi Kız Yetimhanesi ve Somassin karyesinde İsmet Onar ve Ümmet-i Muhammed Kız Medresesi için açılış töreni yapıldı. Burkina Faso İçişleri Bakanı Kleyma Savadugu ve bölge yöneticileri ile yerel halkın katılımıyla gerçekleşen törende konuşmaların yanı sıra, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunup dualar edildi.

BİZİM HABER MERKEZİ