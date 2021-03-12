İDDEF'ten Burkina Faso'da eğitim desteği

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu tarafından Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da tamamlanan eserler hizmete açıldı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu tarafından Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da tamamlanan eserler hizmete açıldı.İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), eğitim ve insani yardım çalışmalarını 2011 yılından bu yana sürdürdüğü Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da inşa ettiği külliye, yetimhane, mescit, su kuyusu ve 3 medresenin açılışını yaptı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den giden 37 kişilik heyet başkent Vagadugu ile çeşitli yerleşim birimlerinde düzenlenen program ve toplu açılış törenlerine katıldı.

Burkina Faso'daki programın ilki başkent Vagadugu'da düzenlendi. Program kapsamında, İDDEF'in ülkede 10 yılda eğitim ve kalkınma alanında yaptığı çalışmalar, 27 bölgede devam eden "Örnek Köy" projesi ile hizmete açılacak külliye, medrese, mescit, su kuyusu ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İDDEF yetkilileri ve misafirlerden oluşan heyet, toplantının ardından Markoussi, Yagma ve Somassin köylerinde hizmete alınan projelerin açılışı için düzenlenen törene katıldı.

Markoussi köyünde Osmanlı Hanımlar Mescidi kompleksinde Huzurhane Medresesi, Yagma köyünde Mahmud Efendi Kız Yetimhanesi ve Somassin köyünde İsmet Onar ve Ümmet-i Muhammed Kız Medresesi için açılış töreni yapıldı.

Burkina Faso İçişleri Bakanı Kleyma Savadugu ve bölge yöneticileri ile yerel halkın katılımıyla gerçekleşen törende konuşmaların yanı sıra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunup dualar edildi.

Açılış ve ziyaretler başkent Vagadugu'ya iki saat uzaklıktaki Bousse köyünde devam etti. 22 öğrenci ve 3 hocanın bulunduğu Mahmud Efendi Hafızlık Merkezi'ni ziyaret eden heyet, Vousnango köyünde de Cebir Okulları Mescidi, Sabse köyünde İsmailağa Külliyesi ile Necmettin Erbakan Su Kuyusu'nun açılış programına katıldı.

Öte yandan, İDDEF'in Afrika Fidan Projesi kapsamında Sabse'de hayırseverlerin emanet ettiği 100 fidan toprakla buluşturuldu ve ilk can suyu katılımcı heyet, öğrenci ve köy halkı tarafından verildi.

AA