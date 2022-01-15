İHH Afrika'da geçen yıl 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan çocuk ve yetişkin çok sayıda Müslüman, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamadıkları için ayetleri "luh" adı verilen tahtalara yazarak öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.

Hayırseverlerin destekleriyle hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye ederek yardımda bulunan İHH da 2021'de Gine ve Mali'de 2 bini Fransızca mealli olmak üzere 13 bin 500, Çad'da 2 bin 900, Gana'da 2 bin, Nijer ve Sudan'da toplamda 2 bin, Sierra Lone'de ise 600 olmak üzere toplam 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Bu kapsamda, İHH'nın bugüne kadar dağıttığı mushaf sayısı 263 bine ulaştı.

Ayrıca vakfın 2021'deki eğitim çalışmaları kapsamında Tayland Patani'de Kur'an kursu için 18 binanın inşasına başlandı.