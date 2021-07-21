İHH'dan Tanzanya'dan kurban kesimi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin 2 ayrı bölgesinde 200 büyükbaş kurban keserek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kurban bağışlarını bu yıl Türkiye ile birlikte 65 ülkeye ulaştırmayı amaçlayan ve "Kurbanla Hatırla" sloganıyla harekete geçen İHH, Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da da kurban kesim faaliyeti yürüttü.

Ülkenin kuzeyindeki Tanga bölgesinde 150, Singida bölgesinde ise 50 büyükbaş kurbanın kesimi, İHH ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1400 hisseye denk gelen kurbanların etleri, bu bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

"Kurban etlerinden binlerce ihtiyaç sahibi faydalanacak"

İHH Uluslararası İlişkiler Biriminden Abdülkadir Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 yıldır olduğu gibi bu sene de kurban çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vakıflarının bu yıl 65 ülkede kurban kesimini gerçekleştireceklerini aktaran Oğuz, "Bu sene sloganımız ‘Kurbanla Hatırla’. Sloganımızdan da anlaşılacağı gibi kurban, dünyanın birçok bölgesinde bulunan mazlum ve muhtaç insanları hatırlamaya bir vesiledir. Bu, onları yalnız bırakmadığımızı ve Türkiye'deki kardeşlerinin her zaman yanlarında olacağının da bir hatırlatmasıdır." dedi.

Oğuz, vakıf olarak dünyanın neresinde ihtiyaç sahibi varsa onlara el uzatmaya çalıştıklarını, Tanzanya’da da bu kapsamda faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını anlattı.

Tanzanya’da bayramın Türkiye'den 1 gün sonra kutlandığını dile getiren Oğuz, kurban kesim işlemlerine de bu nedenle bugün başlandığını kaydetti.

Bu yıl Tanzanya’nın 2 farklı bölgesinde çalışma yaptıklarını ifade eden Oğuz, "Tanga ve Singida bölgesinde 200 büyükbaş hayvanın kesimini yaptık. Yaklaşık 1400 hisseye tekabül eden bu kurban etlerinden binlerce ihtiyaç sahibi faydalanacak." diye konuştu.