İHH Nijer'de eğitim kompleksi açtı

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Nijer'de 5 bin 50 metrekarelik alana inşa edilen ve içinde cami, yetimhane, ilkokul, ortaokul, lise ve sağlık ocağı bulunan Dinç Ailesi Eğitim Kompleksinin açılışı gerçekleştirildi.

Nijer’in başkenti Niamey'e 10 kilometre uzaklıktaki Kollo bölgesinde inşa edilen kompleksin açılışına, Türkiye’nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, Nijer Kadınların Teşviki ve Çocukların Korunması Bakanı Allahoury Aminata Zourkaleini, İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, İHH Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kaya ve Reşat Başer ile bağışçı Adnan Dinç, yerel yetkililer ve bölge halkı katıldı.

Yetimhanenin 120 çocuk, ilkokulun ise 650 öğrenci kapasiteli olduğu komplekste bölge halkına hizmet verecek sağlık ocağının yanı sıra misafirhane ve idari bina da bulunuyor. Kompleksin su ihtiyacını karşılamak üzere 10 ton kapasiteli depolu su kuyusu da hizmet vermeye başladı.

İHH aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, "YETIM" yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 lira destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nin internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YETIM yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.