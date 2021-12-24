İHH’dan Kamerunlu mültecilere yardım

Kamerun'un kuzeyi Logone-Birni bölgesinde arazi ve su kaynaklarının kullanımı konusunda aralarında anlaşmazlık çıkan Choa ve Mousgoum kabilelerinin çatışmaları sonrası çok sayıda insan öldü, evler ve çadırlar kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan çatışmalar sonrası, 45 bin kişi komşu ülke Çad’a sığındı.

Göçmenlerin çoğu kadın ve çocuk



Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu mültecilerin büyük kısmı yanlarına eşya dahi alamadan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Unduma, Milezi ve Walia Ngueli kamplarında zorlu şartlar altında yaşayan binlerce göçmen, kış mevsimin gelmesiyle birlikte soğuk havayla karşı karşıya kaldı. Bölgede düzenli bir kamp bulunmaması sebebiyle çadır, hasır ve battaniyeleri olmayan mülteciler, gıdaya ulaşmakta da zorluk yaşıyor. Ailelerin temel gıda ve kalacak yer ihtiyaçları sürüyor.

Yardım çalışması başlatıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kamerunlu mültecilerin Çad’a sığınmasının hemen ardından acil yardım kampanyası başlattı. İlk olarak mültecilerin kaldığı Milezi kampında bulunan 240 aileye içerisinde yağ, pirinç, salça, makarna, tuz, soğan, tencere, cibinlik, hasır ve battaniye bulunan acil yardım paketi ulaştırıldı. Kampta ayrıca, 20 büyükbaş hayvan kesilerek 400 aileye et dağımı gerçekleştirildi. Milezi kampının yanı sıra Unduma ve Walia Ngueli kampları da ziyaret edilerek ihtiyaçlar belirlendi. İHH tarafından, acil yardım çalışmaları kapsamında bin 500 aileye un, pirinç, makarna, yağ, salça ve tuzdan oluşan gıda paketi ile cibinlik, battaniye ve hasır ulaştırılması hedefleniyor. Kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverler, İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına 15717 yazarak bağışta bulunabiliyor.