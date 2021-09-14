İhvan'dan Mısır Cumhurbaşkanlığıyla diyalog açıklaması

Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) önde gelen yöneticilerinden Yusuf Neda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 11 Eylül'de Kapsamlı Ulusal İnsan Hakları Stratejisi Başlatma konferansında yaptığı konuşmadaki İhvan'a yönelik sözleriyle ilgili yazılı bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Sisi, söz konusu konuşmasında İhvan'a işaret ederek, geçen 90-100 yıl boyunca Mısır toplumunun belirli bir düşünceye büründüğünü söylemişti.

Sisi, "Benim onlarla bir anlaşmazlığım yok ama yoluma saygı duymaları, benimle kesişmemeleri ve beni hedef almamaları şartıyla. Fikirlerini kabul edeceğim ama bana dayatmasınlar ve baskı yapmasınlar. Bunu bana bir kişi olarak değil Mısır'a ve topluma yapıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Neda, yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanı Sisi'nin konuşmasının birçok soruyu gündeme getirdiğini belirterek, tüm dünyanın İhvan'ın geçen 90 yıl boyunca düşüncelerini hiç kimseye dayatmadığını bildiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı ile bir diyalog başlatmanın, şu anda tutukluların ve ailelerinin acılarının sona ermesini gerektirdiğini kaydeden Neda, yeni insan hakları stratejisi çalışmalarına Mısır Anayasası'nın (geçiş dönemi adalet yasasını düzenleyen) 241. maddesinin hükümlerini uygulayarak başlanmasını istedi.

Neda, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Geçmişimiz tertemizdir. Vatanı kendi canımızdan daha çok seviyoruz. Siyasette, ön şart koşmanın diyaloğu bozduğunu öğrendik. Bu nedenle kapılar açıktır diyorum."

Mısır, 11Eylül'de insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirilerinin gölgesinde ilk kez kapsamlı insan hakları ulusal strateji planını başlatmıştı. Stratejiye ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın 2030 vizyonunu oluşturan milli kalkınma süreciyle entegre ulusal insan hakları stratejisini başlattı." ifadelerine yer verilmişti.