İki devlet arasındaki deniz sınırı sorunu çözülemedi

Uluslararası Adalet Divanı'nın, Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırına dair tartışmayı karara bağlaması krizi çözmedi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, söz konusu kararı tanımadıklarını, kendi topraklarını koruyabileceklerini ancak yine de diplomatik çözümden yana olduklarını belirtti.

Dün mahkemenin verdiği kararda Kenya'nın iki ülke arasındaki deniz bölgesindeki hak iddiaları büyük ölçüde reddedildi.

Mahkeme, deniz sınırının büyük bölümünün Somal'ye ait olduğuna hükmetti.

İki ülke arasında kalan bölgenin zengin petrol ve doğal gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülüyor. Bu sebeple Kenya ve Somali arasında deniz sınırı konusunda bir süredir anlaşmazlıklar yaşanıyor.