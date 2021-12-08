İki dönem sözü verdi

Gambiya'da, 27 yıl aradan sonra ilk kez sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh olmadan 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow, ülkesinde iki dönem görev sınırı vaat etti.

Seçimi kazandıktan sonra ilk defa gazetecilere açıklamada bulunan Barrow, ülkesinin gelişimi için çalışacağına dair söz verdi.

Ülkede yeni anayasa düzenleneceğini altını çizen Barrow, "Ben, görev sınırlarına inanan biriyim. Yeni projelere başlatırken, bu açıklamanın bir parçasıydı. Ben (cumhurbaşkanlığı seçimlerinde) mutlak çoğunluğa inanıyorum." dedi.

Ülkede 5 yıllık ve iki dönem görev sınırı getireceğini söz veren Barrow, seçim sonuçlarını reddeden rakiplerine de sonuçları kabul etmelerini çağrısında buldu.

Barrow, ayrıca eski Cumhurbaşkanı Jammeh liderliğindeki insan hakları ihlali mağdurları için adalet getireceğini ifade etti.

Bağımsız Seçim Komisyonun verilerine göre, ülkede 4 Aralık'ta 6 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimi, mevcut Cumhurbaşkanı Barrow 457 bin 519 oyla kazanmıştı. Muhalefet lideri Darboe ise 238 bin 253 oy almıştı.

Muhalefet partisi seçim sonuçları reddederek, protesto düzenlemişti.

Ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.