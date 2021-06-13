İki günde binden fazla düzensiz göçmen yakalandı
Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre Libya açıklarında son iki günde 1000'den fazla düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. Göçmenler, genel olarak Avrupa'ya geçiş için Libya açıklarını kullanıyor.
Afrika 13.06.2021, 20:51
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında son 48 saatte 1000'den fazla düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu
IOM Sözcüsü Safa Msehli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Sahil Güvenlik tarafından son iki günde 1000'den fazla düzensiz göçmenin yolu kesildi." ifadesine yer verdi.
Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.
Kaynak: AA
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