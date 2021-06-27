İki ülkeden ortak operasyon: 100 terörist yakalandı

Nijer ve Burkina Faso'nun ortak düzenlediği askeri operasyonlarda 100 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Burkina Faso ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Haziran'dan bu yana 2 ülke sınırında ortak askeri operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Yerel halkın konuştuğu Gurma dilinde "birlik" anlamına gelen "Taanli" isimli operasyonda, şimdiye kadar 100 teröristin ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda, teröristlere ait birçok ekipman ve mühimmata da el konulduğu vurgulandı.

Burkina Faso ve Nijer, özellikle son 5 yıldır Sahel'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin hedefi oluyor.