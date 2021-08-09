İlk kez konuştu: Suikast için Fransa'yı işaret etti

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, emekli Fransız askerler ve ordudan üst düzey isimlerin de karıştığı suikastın planına ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Bir televizyona kanalına konuşan Rajoelina, "Apollo 21" isimli 4 aşamalı suikast planıyla kendisi dahil 5 devlet görevlisinin hedef alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, fikir ayrılıklarının, böyle bir suikast girişiminin gerekçesi olmayacağını altını çizerek, "Eleştirilere hatta dezenformasyonlara bile göz yumabiliriz ancak iktidarı zorla ele geçirmek için suikast girişiminde bulunmayı asla kabul edemem." dedi.

"Bu suikast planının arkasındaki her kimse milletimizin düşmanıdır." ifadesinin kullanan Cumhurbaşkanı Rajoelina, planının ana figürleri arasında, zamanında Çad, Afganistan ve Kosova'daki Fransız askeri birlikleri komuta eden Fransız bir albay olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, açıkça ifade etmese de suikast planının arkasında Fransa'nın olabileceğine de işaret ederek, "Beni milletimi koruma çabamdan dolayı öldürmek istiyorlar. Bırakalım yargı işini yapsın. Fransa ile kişisel bir sorunum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız emekli albay Rafanoharana'ya ilişkin detaylar

Rajoelina, söz konusu emekli Fransız albay Paul Rafanoharana ilgili de isim vermeden bazı detaylar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, Madagaskar-Fransız vatandaş olan Rafanoharana'nın Madagaskar'daki sivil geçiş yönetiminde (2009-2014) kendisinin diplomatik danışmanlığını yaptığı iddialarını yalanladı.

Rafanoharana ile sivil geçiş sürecinde sadece 2 kez görüştüğünü kaydeden Rajoelina, "İlk görüşmemizde bu kişi ofisime geldi ve Paris'e büyükelçi olmak istediğini söyledi, ben de reddettim. Diğer karşılaşmamız ise bir dini ayin sırasında oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, Rafanoharana'nın CV'sinde, "Antananarivo Başpiskoposu Odon Razanakolona'nun danışmanı" ifadesini kullandığını hatırlatarak, suikast planının çökertilmesinden sonra Vatikan'dan da bir "dayanışma mektubu" aldığını kaydetti.

Suikast planının arkasında, paralı askerler, sivil toplum örgütleri ve hatta ordudan yüksek rütbeli isimlerin olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Rajoelina, bu plan üzerinde uzun süredir çalışıldığını dile getirdi.

Apollo 21 suikast planı

Madagaskar'da 20 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "devletin güvenliğini tehlikeye atmak ve cumhurbaşkanını öldürmek için komplo kurmak"la suçlanan 2'si emekli Fransız asker 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Akabinde süren gözaltı dalgasında 21'den fazla kişi sorgulanmış ve söz konusu emekli Fransız askerler de dahil 11 kişi tutuklanmıştı.

"Apollo 21" ismi verilen suikast planında, aralarında Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın da bulunduğu 5 devlet görevlisinin "ortadan kaldırılması" ve yönetime el konulmasının amaçlandığı ortaya çıkmıştı.

Madagaskar basınına göre, suikast planının beyni olan Rafanoharana'nın bu plan için Madagascar Oil Genel Direktörü ABD'li Russel Kelly'den 10 milyon avro istediği tespit edilmişti.

Rafanoharana'nın evinde 4 valize yerleştirilmiş 225 bin avro ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.

Haiti Cumhurbaşkanı Moise suikastıyla benzer noktalar

Ele geçirilen belgelere göre, suikast hazırlığı, Madagaskarlı üst düzey askerler tarafından görevlendirilen, Afrika'da istikrarı bozmaya yönelik askeri eylemlere aşina 15 kişilik bir komando grubunun ülkeye gelmesiyle başlayacaktı.

Kamuoyunda yapılan yorumlarda, olayın planlanma şeklinin şaşırtıcı şekilde 7 Temmuz'daki Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastına benzediğine işaret edilmişti.

Ülkenin bağımsızlık günü olan 26 Haziran'da Jandarma Genel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın sağ kolu Richard Ravalomanana'ya yapılması planlanan suikast girişiminin engellendiği de duyurulmuştu.

Emekli Fransız askerlerin adı ilk kez geçiyor

Madagaskar'da 2009'da yapılan askeri darbe sırasında muhalefet lideri olan 47 yaşındaki Rajoelina, 2014'e kadar sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Rajoelina, Aralık 2018'deki seçimden zaferle çıkarak 2019'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Eski Fransız sömürgesi olan, Hint Okyanusu'nda ada ülkesi Madagaskar, bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana siyasi istikrarsızlık ve darbeler yaşasa da ilk kez emekli Fransız askerlerin ismi böyle bir olayda geçiyor.

Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Madagaskar'da 26 bin Fransız vatandaşı yaşıyor.