İlk kez pamuk şeker yiyen Afrikalı çocukların mutluluğu

Afrika ülkesi Kamerun'daki bir yetimhanede kalan çocuklar, Türkiye'den insani yardım götüren bir yardım kuruluşu sayesinde, hayatlarında ilk kez pamuk şeker yemenin şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşadı.

Hak İnsani Yardım Derneği, Kamerun'un Kusseri şehrindeki Zehra Yetimhanesi'ndeki çocukları sevindirmek için Türkiye'den pamuk şeker makinesi götürdü.

Yardım gönüllülerinin ikram ettiği pamuk şekerleri ilk defa gören ve tadan çocuklar, yaşadıkları tedirginlik ve şaşkınlığın ardından büyük bir sevinçle şekerleri bitirdi.

Gönüllülerden Ensar Gümüştaş dağıtım esnasında yaşadığı duyguları AA muhabiriyle paylaştı.

Gümüştaş, daha önce su kuyusu açtıkları, katarakt ameliyatı yaptıkları ve kıyafet dağıttıkları ülkede, çocukların pamuk şekerini bilmediğini fark ettiklerini ve bölgeye pamuk şeker makinesi götürmeye karar verdiklerini söyledi.

Yetimhanenin bahçesinde kurdukları makinenin çocukların dikkatini çektiğini anlatan Gümüştaş, şunları kaydetti:

"Yaptığımız pamuk şekerden önce korktular, sonra yemeye başladılar. Hem çok duygulandık hem çok sevindik. Bir saat sonra yorulduk, başka arkadaşlara bıraktık ve izledik.

Hayatımda ilk defa böyle bir duyguya kapıldım. Bir yandan boğazım düğümleniyor ve ağlamamak için kendimi zor tutuyordum, bir yandan da içimde dehşet bir sevinç vardı. O çocukların pamuk şeker yeme anlarını hatırladıkça yine aynı duyguya kapılıyorum. Hayatım boyunca o günü hiç unutmayacağım."