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İlk Kovid-19 aşıları Kamerun'a ulaştı

Afrika ülkesi Kamerun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk kısmını teslim aldı.

Afrika 12.04.2021, 13:02
İlk Kovid-19 aşıları Kamerun'a ulaştı

Çin'in hibe ettiği aşıların teslim törenine, Çin'in Yaounde Büyükelçisi Wang Yingwu ve Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachi katıldı.

200 bin doz Sinopharm aşısı, Yaounde'deki Nsimalen Uluslararası Havalimanı'nda Kamerunlu yetkililere teslim edildi.

Aşıların ilk etapta sağlık çalışanları ve öncelikli gruptaki kişilere yapılacağı kaydedildi.

Kamerun'da şimdiye kadar 61 bin 731 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 919 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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#aşı
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