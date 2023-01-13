IMF anlaşması Mısır lirasını eritti

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşan Sisi rejimine bağlı Mısır Merkez Bankasının esnek döviz kuru sistemine geçişiyle birlikte Mısır Lirası değer kaybetmeye devam ediyor.

Mart ayından bu yana yarı yarıya değer kaybeden Mısır Lirası çarşamba günü ABD doları karşısında yüzde 13 oranında geriledi.

Mısır Lirasının 10 aylık bir dönemde ABD doları karşısında yaklaşık olarak yüzde 50 gerilemesiyle birlikte, ithalatı yapılan malların fiyatları artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre çarşamba günü Dolar/Mısır Lirası 31,95 seviyesine yükseldi. Dolar/Mısır Lirası bugün 29,85 seviyelerinde seyrediyor.

Mısır ekonomisi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal sürecinin ardından daha da kötü bir hal aldı. İşgal sonrasında Mısır'daki dış yatırımcılar, ülkedeki yatırımlarını çekti.

Abdulfettah es Sisi liderliğindeki Mısır'da enflasyon verileri aralık ayında resmi olarak yüzde 21,9 olarak açıklanırken gıda fiyatları yüzde 37,9 oranında arttı.

IMF anlaşması

Mısır Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ağır bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalmış ve bu kapsamda IMF ile görüşmeler başlatmıştı.

Mısır'ın esnek kur rejimine geçeceği taahhüdü sonrası IMF, Mısır'a 3 milyar dolar kredi sağlanmasını içeren anlaşmayı onaylamıştı.

Sisi liderliğindeki Mısır'ın bu yıl ödemesi gereken 45 milyar dolar borcu bulunuyor.

Mısır'da darbeyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi uzun süredir ekonomi alanında ciddi eleştirilerle karşı karşıya. Bu eleştirilerin başına ülkenin ekonomisinin ve üretim sisteminin neredeyse tamamen Mısır ordusunun elinde olduğu eleştirisi geliyor. Söz konusu durum Sisi'den önce Hüsnü Mübarek ve diğer liderlere de getirilen bir eleştiriydi.

Ekonomik göstergelerin dibi görmeye devam etmesinin Mısır'da Sisi'nin iktidarını da olumsuz etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News