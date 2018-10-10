IMF'nin eleştirdiği Çin anlaşması iptal edildi

Sierra Leone Havacılık Bakanı Kabineh Kallon, yaptığı açıklamada, Eski Devlet Başkanı Ernest Bai Koroma'nın Çin ile imzaladığı 318 milyon dolar değerindeki havaalanı inşaat proje anlaşmasının iptal edildiğini belirtti.

Çin'in, havalanı inşaatı için vermesi planlanan borcun Sierra Leone hükümeti tarafından geri ödenemeyeceğini vurgulayan Kallon, projenin gerekli olmadığını ve mevcut havaalanının restore edilebileceğini kaydetti.

Kallon, sözleşmenin iptal edilmesi sonuncunda bir mali zarar olup olmacağı konusunda bilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Sierra Leone'de mart ayında Eski Devlet Başkanı Koroma'nın imzaladığı yeni havaalanı sözleşmesi, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından eleştirilmişti. İnşaatın 2022 yılında bitirilmesi bekleniyordu.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 21:32