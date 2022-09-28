İngiliz amfibi hücum gemisi HMS Albion, 8 yıl sonra yeniden Trablus Limanı'nda
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Albion amfibi hücum gemisi, 8 yıl aranın ardından Libya’nın başkenti Trablus’a ulaştı.
Afrika 28.09.2022, 13:55
HMS Albion’un Trablus’a gelişi konusunda İngiltere’nin Trablus Büyükelçiliğinden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, HMS Albion gemisinin 8 yıl aranın ardından Trablus Limanı'na demir attığı belirtilerek, “Gemi mürettebatı, Libya Donanması'ndaki meslektaşlarıyla harika bir gün geçirmeyi dört gözle bekliyor.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, İngiltere’nin istikrar için tüm Libyalı ortaklarla çalışmakta kararlı olduğu vurgulandı.
Ulusal Birlik Hükümeti ve Libyalı makamlardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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