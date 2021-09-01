İngiliz gazeteci belgesel çekimi için gittiği Gana'da öldürüldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Emniyet Müdürü Dr. George Akuffo Dampare, İngiliz muhabir Syed Taalay Ahmed ile iş arkadaşı Umaru Abdul Hakim'in, ülkenin Savannah bölgesindeki Buipe-Tamale kara yolunda silahlı soyguna uğradığını belirtti.

Soygunda Ahmed'in hayatını kaybettiğini aktaran Dampare, faillerin yakalanması için düzenlenen operasyonda, polis ile soyguncular arasında silahlı çatışma çıktığını kaydetti.

Dampare, çatışmada 2 kişinin öldüğünü, 4 şüphelinin de yakalandığını ifade etti.

İngiltere'de Muslim Television Ahmadiyaa International için çalışan 31 yaşındaki Ahmed, Gana'ya belgesel çekimi için gitmişti.

AA