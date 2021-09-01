İngiliz gazeteci belgesel çekimi için gittiği Gana'da öldürüldü
Belgesel çekimi için Batı Afrika ülkesi Gana'da bulunan bir İngiliz gazetecinin silahlı soygunda yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Afrika 01.09.2021, 13:57
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Emniyet Müdürü Dr. George Akuffo Dampare, İngiliz muhabir Syed Taalay Ahmed ile iş arkadaşı Umaru Abdul Hakim'in, ülkenin Savannah bölgesindeki Buipe-Tamale kara yolunda silahlı soyguna uğradığını belirtti.
Soygunda Ahmed'in hayatını kaybettiğini aktaran Dampare, faillerin yakalanması için düzenlenen operasyonda, polis ile soyguncular arasında silahlı çatışma çıktığını kaydetti.
Dampare, çatışmada 2 kişinin öldüğünü, 4 şüphelinin de yakalandığını ifade etti.
İngiltere'de Muslim Television Ahmadiyaa International için çalışan 31 yaşındaki Ahmed, Gana'ya belgesel çekimi için gitmişti.
AA
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