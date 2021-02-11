İnsan Hakları İzleme Örgütü Etiyopya'da 83 sivilin öldürüldüğünü açıkladı

HRW Afrika Boynuzu Direktörü Laetitia Bader, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Etiyopya ordusunun, Kasım 2020'de başlattığı operasyon sırasında birçok okul, ev ve hastaneyi tahrip ettiğini, çatışmalarda çocuklar dahil 83 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Etiyopya ordusunun sivil yerleşim yerlerinde ayrım gözetmeksizin bombardıman yaptığını aktaran Bader, "Saldırılar, Tigray'daki sivillerin hayatını paramparça etti ve göç etmelerine neden oldu." dedi.

HRW'ye göre Tigray'da 200 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı ve çatışmalardan kaçarak komşu ülke Sudan'a sığındı.

Etiyopya hükümetine de çağrı yapan Bader, Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcilerinin Tigray'da inceleme yapmaları için izin vermelerini istedi.

Etiyopya'da bir dönem Tigray'ı yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik Kasım 2020'de başlatılan operasyon sürüyor.

Çok sayıda elebaşı sağ veya ölü ele geçirilirken, BM bazı mıntıkalarda çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.

Addis Ababa hükümeti, insani yardım kuruluşlarının erişimini kısıtladığı için eleştirilere maruz kalıyor.

AA