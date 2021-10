İnsan hakları örgütlerinden Mısır'a Tevfik Ganim'in çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Sivil Hak Savunucuları, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi (DAWN), Mısır İnsan Hakları Cephesi (EFHR), Özgürlükler Girişimi, International Service for Human Rights (ISHR), MENA Rights Group, uluslararası yazarlar kuruluşu PEN America, Orta Doğu Demokrasisi Projesi (POMED) ve The Sinai Foundation for Human Rights gibi çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü ve medya kuruluşu, 66 yaşındaki Ganim'in serbest bırakılması için ortak açıklama yaptı.

Mısır makamlarının, 21 Mayıs'ta gazeteci Ganim'i 5 gün boyunca zorla kaybetmeye maruz bıraktığı belirtilen açıklamada, bu sırada Ganim'in AA'daki önceki çalışmalarıyla ilgili sorgulandığı bildirildi.

Açıklamada, 26 Mayıs'ta Kahire'deki Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığının, "yanlış haber yayma", "sosyal medyayı kötüye kullanma" ve "terörizmle ilgili suçlamalar" ile ilgili soruşturma süresince Ganim'in 15 gün tutuklu kalmasına hükmettiği kaydedildi.

Ganim'in cezaevinde veya teşhis ve tedavi için hastane dışındaki tesislerde yeterli sağlık hizmetine erişiminin reddedilmesinden büyük ölçüde endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, ailesine göre cezaevi yetkililerinin, cezaevi doktorunun 50 gün önce şüpheli böbrek tümörü muayenesi için Ganim'i Qasr El Einy Hastanesi'ne nakledilmesini önermesine rağmen, Ganim'in dışarıdaki bir hastaneye transfer edilmediğine değinildi.

Açıklamada, Ganim'in donanımlı bir tıbbi tesiste sürekli uzman tedavisi gerektiren birçok hastalıktan mustarip olduğuna işaret edilerek, Ganim serbest bırakılıncaya kadar "tıbbi bakıma derhal erişim hakkı" verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

"Muhalefeti cezalandırmak için 'sahte terör suçlamaları' yapılıyor"

Ganim'in, kariyeri boyunca 10 yıl Islam Online web sitesini yöneten Media International dahil bir dizi medya kuruluşuna başkanlık ettiği anımsatılan açıklamada, gazetecinin en son 2015'te emekli olana kadar AA Orta Doğu Haberleri Editörü olarak görev yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkilileri, medya özgürlüklerine yönelik sistematik baskıları durdurmaya ve herhangi bir eleştiriyi veya muhalefeti cezalandırmak için sahte terör suçlamalarıyla ilgili soruşturmalar devam edene kadar tutuklu yargılamanın kötüye kullanımını durdurmaya çağırıyoruz. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin 2020 hapishane sayımına göre, Mısır en az 27 gazeteci ve medya çalışanını keyfi olarak gözaltına almaya devam ediyor ve bunların birçoğu uzun süreli tutukluluk dönemlerinde gözaltında tutuluyor."

Ganim, Kahire yakınlarındaki 6 Ekim kentindeki evinde 21 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve "terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla yargılanmasına karar verilmişti.