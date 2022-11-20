İnsan hakları örgütlerinden Sisi rejiminin cezaevinde bir mahkuma cinsel saldırıda bulunulmasına kınama

Mısır merkezli çok sayıda insan hakları örgütü, 2 Ekim'de gözaltı sürecindeki bir kişinin Sisi rejimine bağlı polis güçlerince cinsel saldırıya uğramasını kınayan bir bildiri yayımladı.

İnsan hakları örgütlerine göre, Mısırlı mahkumlardan Ömer Muhammed Ali, Tora Hapishanesi'nden Bedr Hapishanesi'ne nakledildiği süreçte cinsel tacize uğradı.

Polis, Ali'den üzerindeki tüm kıyafetlerini çıkarmasını istedi.

Daha sonra üç polis, cezaevi soruşturma müfettişinin ve onlarca güvenlik kamerasının önünde elleri kelepçeli Ali'nin üzerindeki tüm kıyafetleri çıkardı ve onu taciz etti.

İnsan hakları örgütlerinin açıklamasında, "Ömer Ali'nin cinsel saldırıya maruz kalması, Mısır hapishane sisteminde mahkumların uğradığı ihlallerin vahametinin önemli bir göstergesidir." ifadesi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma açılması için başsavcılığa başvuruda bulunulmasının ardından Yeni Kahire İdari Savcılığı, insan hakları örgütlerinin sunduğu rapora ilişkin inceleme başlattı.

Mısır merkezli Düşünce ve İfade Özgürlüğü Derneği'ne göre, Ömer Ali, 2015 yılında bilinmeyen sebeplerle gözaltına alındı. İki hafta boyunca kendisine ulaşılamayan Ali'nin, Mısır İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı merkezinde işkenceye uğradığı öğrenildi.

Askeri mahkeme tarafından hakkında 25 yıl hapis cezası verilen Ali, çalışmakta olduğu askeri fabrikada bir güvenlik yetkilisi hakkında başka bir kişiye 'yanlış' bilgiler vermekle suçlanıyordu.

Kaynak: Mepa News