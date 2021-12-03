İnsani yardım kamyonuna silahla saldırdılar: 4 ölü
Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde insani yardım malzemesi taşıyan kamyona yönelik saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. İnsani yardım malzemelerine el koyan saldırganların kamyonu yaktığı öğrenildi.
Afrika 03.12.2021, 12:27
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, insani yardım kamyonuna düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Güney-Kivu bölgesine bağlı Baraka kasabasında insani yardım malzemesi taşıyan kamyona kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.
Kamyonda bulunan insani yardım malzemelerini alan saldırganlar, kamyonu ateşe verdi.
Uzun süredir çatışmaların devam ettiği Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu bölgelerinde, yardım gönüllüleri ve yardım malzemeleri sık sık silahlı grupların hedefi oluyor.
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