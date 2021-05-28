IOM: Mozambik'te göç edenler 60 bini geçti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) raporuna göre, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'nun Palma bölgesinde 27 Mayıs'tan bu yana 714 kişi daha göç etti.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

24 Mart'tan itibaren 60 bin 527'ye çıktı.

Bölgede insani krizin derinleştiği kaydedilirken birçok ailenin halen ormanlarda saklandığı vurgulandı. IOM'ye göre göç edenlerin yüzde 43'ünü çocuklar oluşturuyor.

Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.