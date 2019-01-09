İrlanda başbakanı Etiyopya'daki misyonlarını ziyaret ediyor

İrlanda Başbakanı Taoiseach Leo Varadkar bugün Mali ziyaretinin ardından Addis Ababa'ya gitti.

Gezisinin asıl amacı, denizaşırı ülkelere hizmet eden İrlanda birliklerini ziyaret etmek ve İrlanda Yardımları ve sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından yürütülen çalışmaları görmek olarak açıklandı.

İrlanda Başbakanı, karşılıklı endişeyle ilgili ikili ve bölgesel sorunları tartışmak üzere bugün daha sonra Başbakan Abiy Ahmed tarafından resmen kabul edilecek.

Ayrıca Etiyopya'da faaliyet gösteren bir dizi İrlandalı STK ile tanışacak, İrlanda topluluğu ile bir resepsiyona katılacak ve İrlanda hükümeti ile Etiyopya arasındaki kültürel miras konusunda yeni bir ortaklık girişimi başlatacak Lalibela'daki UNESCO dünya mirası sitesini ziyaret edecek.

Sonunda, Taoiseach Eritre mültecileri için bir BMMYK mülteci kampına seyahat edecek ve kuzey Etiyopya'daki İrlanda Yardım Fonu projelerini ziyaret edecek.

Etiyopya devlet kurumları ve BM kurumları ile ortaklaşa İrlanda, 1994'ten beri bir geliştirme programı yürütmektedir.

İrlanda, Etiyopya'nın kilit kalkınma geliştirme ortaklarından biridir. 1994 yılında Addis Ababa'daki elçiliğini açarken, Etiyopya 2003'te Dublin'deki görevine devam etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net