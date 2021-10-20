IŞİD doğruladı: Örgüt liderlerinden Ebu Velid Sahravi öldü

IŞİD, "Büyük Sahra Vilayeti" lideri olan Ebu Velid Sahravi'nin ölümüne dair haberleri doğruladı.

IŞİD'in Batı Afrika'daki lideri olan Sahravi, aynı zamanda grubun bölgede kurulması ve gelişmesine öncülük etmişti.

Long War Journal'in aktardığı habere göre grubun "Al Naba" dergisinde, Sahravi ile geçmişte yapılan bir röportaj paylaşıldı. Sahravi'den "Allah onu kabul etsin" şeklinde bahsedilerek, ölümü kabul edilmiş oldu.

Ebu Velid Sahravi'nin yardımcısı Abdulhakim Sahravi de bu yılın başında Nijer'in kuzeyinde öldürülmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Eylül ayı ortasında sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Ebu Velid es-Sahravi'nin Fransız güçlerince düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğü ifade edilmişti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, IŞİD'in Batı Afrika'daki 1 numaralı isminin, Barkhane kuvvetlerince öldürüldüğünü belirtmişti.

IŞİD'in bölgedeki kurucu lideri Ebu Velid Sahravi'nin ölümüne dair iddialar bu yılın Ağustos ayında ortaya atılmıştı. Sahravi'nin Mali-Nijer sınırındaki bölgede öldürüldüğü öne sürülmüştü.

IŞİD, Sahravi'nin ölümü sonrasında grubun başına geçen isme dair bilgi vermedi.

Geçmişte El Kaide bağlantılı bir isim olan Sahravi, 2015 yılında gruptan ayrılarak IŞİD'e katılmıştı.

Kaynak: Mepa News