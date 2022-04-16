"İsrail-Arap ilişkileri ittifaka dönüştü"

Aynı zamanda tarihçi olan Evrid, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada Arap ülkeleriyle İsrail arasında son dönemde güvenlik, ekonomik, stratejik ve kültürel birçok hassas alanda anlaşmalar yapıldığını belirtti.

Arap-İsrail ilişkilerinin normalleşme aşamasını geçip ittifaka dönüştüğüne dikkati çeken Evrid, şöyle devam etti:

"Negev Zirvesi üzerinden Orta Doğu'da yeni komplolar yapılıyor. Filistin davasının taşınmaz mallar mesabesine indirgenmesi mümkün değil. Bilakis, Filistin davası İslam dünyası ve Arap ülkeleri için bir vicdan davasıdır."

Evrid, Rusya Ukrayna savaşının da devam edeceği öngörüsünde bulunarak "Bu savaş Rusya için ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

Savaşın Arap ülkelerine doğrudan yansıdığını vurgulayan Evrid, ilk etkilerin de fiyatlardaki artış yoluyla yaşam standardı üzerinde olacağını dile getirdi.

Faslı tarihçi, Dünya Savaşları, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle başlayan tüm büyük dönüşümlerin Arap dünyasını da doğrudan etkilediğini sözlerine ekledi.

Fas'ın da aralarında bulunduğu bazı Arap ülkeleri 2020 yılında İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamıştı.