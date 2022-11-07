İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, BM İklim Zirvesi'nde Arap liderlerle bir araya geliyor

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Herzog'un Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandığı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelen Herzog'un, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşeceği duyuruldu.

Açıklamada Herzog'un COP27'ye ilişkin şu ifadeleri paylaşıldı:

"Orta Doğu çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Yapacağım konuşmada, İsrail'in ve bölge ülkelerinin iklim krizine önemli çözümler sağlamak için iş birliği yapacağı Yenilenmiş Orta Doğu olarak adlandırdığım İsrail'in vizyonunu sunacağım."

İklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan İklim Değişikliği Konferansı, 18 Kasım'a kadar devam edecek.

Yaklaşık 190 ülkeden 100'ün üzerinde devlet yetkilisi ile 40 binden fazla katılımcının beklendiği konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.