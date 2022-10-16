İsrail'den destek: Fas da İHA üretecek

Türkiye, Çin, Fransa ve İsrail'den İHA satın alan Fas, önümüzdeki aylarda İsrailli uzmanların teknoloji desteğiyle iki fabrikada drone üretimine geçecek.

Fas ve İsrail, Aralık 2020'de ilişkilerin normalleştirilmesi kararı almış, bu kararı geçen yılki askeri anlaşma takip etmişti.

Bunun ardından İsrailli şirket BlueBird Aerosystems, Fas'a 150 WanderB ve ThunderB tipi drone sattı. Başka bir İsrail şirketi Avnon Group da Fas hükümetiyle Skylock hava savunma sistemi tedariği için anlaşma yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'yle de anlaşma imzalayan Avnon Group'un pazarlamadan sorumlu genel müdürü Stacy Dotan, Wall Street Journal'da yayımlanan demecinde "yeni oyun sahası" diye tanımladığı bu ülkelerle ilişkiler konusunda şöyle dedi:

Öylece gidip her şeyi tek seferde satamazsınız. Yerli ortağınızla bir ilişki inşa ediyorsunuz. Birkaç küçük projeyi gerçekleştirince size güvenebileceklerini anlıyorlar.

Fas'ın üreteceği İHA'lar hem keşif uçuşu için hem de muharebede kullanılabilecek.

Radio France Internationale, Fas'ın İHA'ları Batı Sahra'nın bağımsızlığını savunan Polisario Cephesi'ne karşı kullanmayı planladığını iddia etti. Haberde, İHA'ların Moritanya ve Cezayir sınırını ihlal eden sivillerin tespit edilmesi için de kullanılabileceği kaydedildi.

Wall Street Journal, İsrailli yetkililerin 2000 yılındaki diplomatik tanınma atağının ardından Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de askeri işbirliği için 150'den fazla toplantı düzenlediğini yazdı.

Kaynak: Independent Türkçe