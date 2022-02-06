İsrail'in statüsü askıya alındı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'e gözlemci üyelik veren Afrika Birliği'ne kararını geri çekmesi çağrısı yaptı.

Çağrının ardından açıklama bugün Afrika Birliği'nden geldi. Birlik, İsrail’in gözlemci üye statüsünü askıya aldı.

İsrail'in gözlemci üye kabul edilmesi

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz 2021'de İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etmişti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurmuştu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütünün (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak Afrika Birliği'ne dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, daha önce İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

Komisyonun aldığı karara karşı çıkan devletlerin zirvede, karardan geri adım atılmasına çalışacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber