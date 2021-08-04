İsrail’e Afrika Birliği'nden ret

20 yıldır Afrika Birliği’nde (AU) uyguladığı zulmü meşrulaştırmak için gözlemci statüsü edinmeye çalışan terör devleti İsrail’e Afrika ülkelerinden sert bir tokat geldi. Filistin’in halihazırda gözlemci statüsüyle bulunduğu AU’ya, İsrail’in benzer pozisyonla dahil olma girişimi, Cezayir’in öncülük ettiği blok tarafından engellendi. AU’ya üye ülkelerden Namibya, İsrail’in bu girişimiyle ilgili ‘işgalci bir ülke, Afrika’nın ruhuna uygun değil’ diyerek sert tepki göstermiş, Güney Afrika da “apertheid (ırkçı) politikalardan ve zulümden vazgeçmeden İsrail’in Afrika Birliği’nde yerinin olamayacağını” geçtiğimiz günlerde vurgulamıştı.

CEZAYİR ÖNCÜLÜK ETTİ

Skandal gelişme üzerine Cezayir hafta başında birkaç Afrika ülkesiyle birlikte, İsrail’in Afrika Birliği’ndeki gözlemci statüsünü iptal etmek için harekete geçti ve bir dizi diplomatik temaslarda bulundu. Cezayir’in itirazına Güney Afrika, Tunus, Eritre, Senegal, Tanzanya, Nijer, Komor Adaları, Gabon, Nijerya, Zimbabve, Liberya, Mali ve Seyşeller’le birlikte toplamda 13 ülke destek oldu, İsrail’den statü geri alındı. Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra, İsrail’in hamlesi karşısında sessiz kalmayacaklarını ifade ederek, bu statünün İsrail’e verilmesinin Cezayir’in istikrarına ve Filistin meselesine darbe vuracağını kaydetmişti.

BİRLİĞİN RUHUNA AYKIRI

Namibya Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakanlığı İcra Direktörü Penda Naanda da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsrail’in sızma girişimiyle ilgili, “İsrail’e gözlemci statüsü verilmesi kararının, Namibya hükûmeti tarafından derin bir endişeye yol açtığını” belirtmiş ve “İşgalci pozisyonundaki İsrail’e, uluslararası hukuku ihlal ederek ve insan haklarını hiçe sayarak Filistinlilere yönelik baskılarını artırdığı bir dönemde gözlemci statüsü verilmesi, AU’nun ilkelerine aykırıdır” çıkışını yapmıştı. Açıklamada “Namibya, İsrail işgaline karşı Filistinlilere desteğini bir kez daha teyit ediyor ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin halkının vazgeçilmez haklarını destekliyor” ifadeleri de yer aldı.

DEHŞET VERİCİ BİR KARAR

Güney Afrika Cumhuriyeti de sert bir çıkışla İsrail’in, AU’da gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararının ‘dehşet verici’ olduğunu belirtmiş ve diğer devletler gibi karara itiraz ettiğini duyurmuştu. Hükûmet tarafından yapılan açıklamada, “Afrika Birliği, Filistin devleti idealinin gerçek egemenlikten yoksun, toprak bütünlüğü ve ekonomik uygulanabilirliği olmayan plan ve eylemlere hiçbir şekilde taraf olamaz” sözlerine yer verildi. Öte yandan uzmanlar, İsrail’e gözlemci statüsü verilmesine itiraz etmeyen Mısır ile ilgili “Ülkenin ulusal çıkarları, İsrail’in gözlemci statüsü girişimine itiraz etmesine mani oluyor” yorumunda bulundu.

Yeni Şafak