İstifadan Erdoğan vazgeçirdi: Libya halkının sana ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac geçen ay İstanbul’da yüz yüze yaptığı görüşmenin ayrıntıları belli oldu. Serrac, istifa etme kararından Erdoğan ile görüşmesinin ardından vazgeçti.

Libya Başbakanı Serrac, 16 Eylül’de yaptığı açıklamada, en geç ekim sonunda görevini bırakmak istediğini açıklamıştı. Serrac, Libya resmi televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, “Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum” demişti. Bu açıklamadan yaklaşık iki hafta sonra Serrac, kalabalık bir heyetle Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ekim’de Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’ndeki kabulde Serrac’ı kabul etti. İkili arasındak görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. Bu görüşmede Serrac’ın istifasının da gündeme geldiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac’a “Şu an istifa etmen Libya’da dengeleri değiştirir. Libya halkının sana ihtiyacı var. Bu istifanın sırası değil” dediği öğrenildi.

Görüşmede, Erdoğan’ın birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurgulayan kaynaklar, Türkiye’nin görüşmelerde, Serrac’ın tercihine saygı duymakla birlikte önemli olanın Trablus Hükümeti’ndeki yapıyı sağlam tutmak olduğunu aktardığı kaydedildi.

İkilinin görüşmesinde Libya iç savaşında sahadaki son durumun yanı sıra ülkenin savaş sonrası ihya edilmesine katkı sunacak projeler de ele alındı. Türk iş adamlarının Libya’daki yatırımlarıyla ilgili atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Görüşmelerin ardından bu kararını tekrar değerlendireceğini ifade eden Serrac, Trablus’a döndükten bir süre sonra istifa etme kararından vazgeçtiğini açıkladı. Libya Başbakanlık Sözcüsü Galib el-Zaklai, 30 Ekim’de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Serrac’ın, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar istifa etme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Kaynak: Yeni Şafak