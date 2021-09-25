İsyancılar sivillere saldırdı: 5 kişi öldürüldü, onlarcası kaçırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusu Ituri eyaletinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberle göre, Ituri eyaletinin yönetim merkezi Bunia yakınlarındaki Komanda bölgesine, ADF üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken aralarında Kızılhaç görevlisinin de olduğu onlarca kişi kaçırıldı.

Onlarca evi ateşe vererek bölgeden uzaklaşan isyancılar 10 çocuk ve 8 yaşlı kadını serbest bıraktı.

Ülkenin doğusunda varlık gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

AA