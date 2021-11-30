İsyancılara teslim olma çağrısı yaptı: Savaş bitti

Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve diğer gruplarda savaşanlara teslim olma çağrısında bulundu.

"Savaş bitti." ifadesini kullanan Ahmed, TPLF'nin tamamıyla yenilgiye uğratıldığını ve mutlak bir zaferin çok yakında elde edileceğini savundu.

Ahmed, "Etiyopya, yağmalayan, öldüren, tecavüz eden ve yakıp yıkan bir düşmanla savaşıyor." dedi.

Başbakanı Ahmed, TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmiş, ardından ordu Afar cephesinde birkaç bölgeyi geri almıştı.

TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.