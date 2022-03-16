İtalya'ya geçiş için Tunus'u kullandılar

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, başkent Tunus’ta yer alan Ulusal Gazeteciler Sendikası'nda düzenlediği basın toplantısında, Tunus’un son 5 yıllık düzensiz göçmen sorununu kapsayan bir rapor yayımladı.

Rapora göre, son 5 yılda 6 bin 800’ü reşit olmayan çocuk olmak üzere 42 bin 703 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla İtalya’ya geçtiği, 53 bin 524 kişinin ise engellendiği belirtildi.

Basın toplantısında konuşan Forum Sözcüsü Ramazan Bin Ömer, 2022 Ocak ayından bu yana İtalya’ya 254 yasa dışı göç girişimi sonucu 2 bin 722 düzensiz göçmenden 870’inin İtalya’ya geçtiğini belirtti.

Resmi kaynaklarda bu rakamların yer almadığını belirten Ömer, “Tunus, Avrupa Birliği'nin (AB) baskısından çekindiği için gerçek rakamlar resmi raporlara yansımıyor.” dedi.

Tunus ile AB’nin düzensiz göç alanında iş birliğini gözden geçirmesi gerektiğine vurgu yapan Ömer, “Düzensiz göç sorununun merkezine güvenlik endişesi konulmamalı. Güvenlik merkezli yaklaşım düzensiz göçü durduramadığı gibi birçok trajedinin yaşanmasına sebep oldu.” diye konuştu.

Tunus’ta düzensiz göçmen sorunu

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.